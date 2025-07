Slalom tra erbacce e pericoli 

È una lotta impari quella tra il Comune e le erbacce. Le sterpaglie avanzano rapide e senza ostacoli, mentre la macchina amministrativa sembra arrancare. Eppure, le intenzioni c’erano.

Il programma

Lo scorso inverno l’Amministrazione comunale aveva annunciato un nuovo programma di gestione del verde indesiderato in ambiente urbano, in linea con quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Quattro i cicli di intervento previsti nell’arco dell’anno, da realizzarsi in parte con mezzi manuali, in parte con fitofarmaci distribuiti in modo mirato grazie a micronizzatori.

Ma a distanza di mesi, il verde cosiddetto “indesiderato” non solo non è stato eliminato, ma pare aver preso il sopravvento.

Nuove piazze nel degrado

A testimoniarlo sono le condizioni di molte aree cittadine. Comprese le piazze nella zona di Sant’Efisio tra le vie Milis e Sorgono, di recente oggetto di riqualificazione, che oggi appaiono invase dalle erbacce, mentre le piante sistemate solo poche settimane fa si seccano per mancanza di cure.

L’interpellanza

La denuncia arriva anche con un’interpellanza urgente firmata da otto consiglieri comunali del centrosinistra (Maria Obinu, Umberto Marcoli, Giuseppe Obinu, Francesco Federico, Carla Della Volpe, Massimiliano Daga, Speranza Perra e Francesca Marchi) che chiedono chiarezza sulle misure adottate, i tempi d’intervento e le responsabilità dell’azienda incaricata della manutenzione.

Piazza Mariano

Non è un caso isolato. Non va meglio in via Dorgali, mentre in piazza Mariano, anch’essa recentemente rinnovata, il verde brillante del prato si alterna a larghe strisce di terra secca, probabilmente a causa di un impianto di irrigazione malfunzionante.

Viale Repubblica

Nei giardini pubblici di viale Repubblica, invece, il sistema automatico innaffia sì il prato di buon mattino, ma anche l’area fitness: attrezzi sportivi inclusi, resi inutilizzabili proprio nelle prime ore del mattino che questo periodo sono anche le più frequentate.

Via Silvio Pellico

In via Silvio Pellico, invece, l’emergenza si sposta sui marciapiedi: i rami degli oleandri, rigogliosi e belli da vedere, sporgono così tanto da rendere impraticabile il passaggio. E in un tratto, dove un’impalcatura ostruisce ulteriormente il camminamento a causa di lavori in corso su una casa privata, i pedoni sono costretti a camminare sulla carreggiata, mettendo a rischio la propria incolumità.

Ai margini della strada, intanto, cumuli di erba secca testimoniano che anche lo spazzamento è diventato episodico e insufficiente. Non si tratta solo di estetica: la vegetazione incolta favorisce la proliferazione di insetti, comporta rischi per la sicurezza e, nei mesi estivi, aumenta il pericolo di incendi.

L’allarme

Lo stesso Comune, addirittura a gennaio, metteva in guardia: «L’eccessiva proliferazione delle erbacce può diventare un pericolo per la salute e per l’innesco di incendi», affermava l’assessora Zedda che, impegnata fuori sede per attività istituzionali, non è risultata reperibile al momento della richiesta di chiarimenti.

Intanto Oristano rischia di trasformare i suoi spazi pubblici in luoghi ostili, dove il verde, da elemento decorativo e funzionale, si trasforma in simbolo di abbandono.

