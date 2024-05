Slalom tra buche e fango, abitanti in rivolta 

Un asfalto ormai quasi indegno del suo nome, pieno di buche che in caso di pioggia diventano pantani. È l’annosa situazione denunciata dai residenti di via Sant’Esu a Sestu. I residenti sono stanchi e hanno deciso di costituirsi in un comitato. «Siamo circa trenta, tra residenti e proprietari di terreno», racconta il leader Carlo Ibba; «vogliamo denunciare una situazione ormai insostenibile, la strada diventa praticamente impraticabile ogni volta che arriva una pioggia. Finora abbiamo avuto molte promesse ma nulla di concreto». Una situazione che dura da troppi anni, denunciano gli iscritti al comitato. «Le nostre auto vengono messe a dura prova in un percorso degno del più pericoloso rally. Sono successi anche degli incidenti a pedoni. Chiediamo il ripristino dell’asfalto, che non viene sistemato da troppo tempo». Parole simili da Gianni Becciu; «Uso solo il fuoristrada per andarci. Vicino alla strada c’è un gommista e noi della via sant’Esu siamo i suoi migliori clienti».

L’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni spiega: «L’amministrazione è a conoscenza dei problemi di questa strada. Sono già stati attivati gli uffici tecnici per studiare una soluzione e valutare l’impatto economico. In questo modo saremo in grado di cercare i fondi necessari». Interviene anche la sindaca Paola Secci: «In questi anni la nostra amministrazione ha realizzato tante nuove opere di viabilità rurale e urbana ed è nostra intenzione continuare il lavoro anche in altre importanti vie come Sant'Esu».

