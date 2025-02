Slalom parallelo,  l’Italia è mondiale 

Partenza col turbo per l’Italia ai Mondiali di sci di Saalbach. Prima gara ed è subito oro nel parallelo a squadre col quartetto composto dalla friulana Lara Della Mea, dalla valdostana Gorgia Collomb, dal lombardo Filippo Della Vite e dall’altoatesino Alex Vinatzer. In questa disciplina era stato ottenuto un bronzo ai Mondiali del 2019 ad Aare, in Svezia.

In finale il confronto con la superpotenza Svizzera si è concluso ul 2-2, ma agli azzurri basta per iniziare sul gradino più alto del podio. La giovane azzurra Collomb - solo 18 anni ed esordiente in coppa in questa stagione - supera il monumento Wendy Holdener, 31 anni. Poi nell’ultima prova Vinatzer ha la meglio su Thomas Tumler mentre nel mezzo Della Vite si deve arrendere a Luca Aerni e Della Mea è superata dalla giovane Delphine Darbellay. Felicissimi, i quattro azzurri hanno cantato l’inno nazionale abbracciati sul gradino più alto del podio. «Viva l’Italia!», l’urlo del lombardo Filippo Della Vite che con i compagni guarda già avanti perché «tra un anno ci sono le Olimpiadi di Cortina, l’evento più importante della nostra vita». Classe 2006, Giorgia Collomb dice di dover «ancora realizzare. Ci siamo allenati solo l’altro giorno». Il gardenese Alex Vinatzer ha regalato il punto decisivo: «Il livello della gara è stato altissimo». Merito anche di Lara Della Mea, friulana di Tarvisio: «Siamo un team bellissimo, ci siamo caricati a vicenda. È incredibile essere medaglia d’oro».

La sfida per il bronzo ha visto la Svezia avere la meglio sugli Stati Uniti per 3 a 1. L’Italia negli ottavi ha superato 4-0 l’Ucraina, nei quarti la Francia (3-1) e in semifinale la Svezia grazie alla miglior somma di tempi dopo il 2-2 in pista. Oggi le prove cronometrate della discesa femminile (alle 10) e maschile (alle 12).

