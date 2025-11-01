VaiOnline
Comune.
02 novembre 2025 alle 00:16

Slalom in auto tra birilli e voragini 

Strade a pezzi. E a Torregrande la transenna in via della Pineta compie 3 anni 

Il Comune ha deciso di mettere mano, finalmente, alla sua viabilità rurale. Ma mentre si guarda alle campagne, dentro la città le criticità non mancano: buche, transenne, birilli e avvallamenti continuano a tormentare automobilisti e residenti, trasformando alcuni tratti urbani in piccoli casi-limite di resistenza civica. Perché se da una parte ci sono vie tirate a lucido, con asfalti nuovi (come le vie Cagliari, Marconi, Solferino o la più recente via Ibba) dall’altra basta svoltare l’angolo per trovarsi in un percorso a ostacoli. Ammortizzatori messi a dura prova, nervi pure. E in certi punti, le transenne sono ormai diventate parte del paesaggio urbano, tanto familiari da sembrare installazioni permanenti.

Una transenna da 3 anni

A Torregrande, in via della Pineta, il titolare di una pizzeria sta pensando di organizzare una festa (ovviamente ironica) per celebrare il terzo compleanno di presenza della transenna che delimita un tratto di strada deformato dalle radici degli alberi.

Buche e birilli

Nel centro storico alcune zone dimenticate da anni (dai vicoletti alla piazzetta di vico Lamarmora) e altre da mesi. Come piazzetta Corrias, dove due coni arancioni custodiscono gelosamente da tempo immemore un piccolo cratere tra i sampietrini saltati. E stessa scena (con l’aggravante che non è neanche segnalata) in via Parpaglia. In via Casula invece, solo di recente, è stato “tappato” un buco talmente profondo da sembrare un esperimento di golf urbano. In via Gennargentu invece, quattro transenne disegnano un perimetro quasi perfetto attorno a un avvallamento che dimezza la carreggiata, costringendo gli automobilisti a contorsioni da piloti esperti. Gli interventi non mancano ma servono risorse.

Pochi soldi, zero lavori

«Gli asfalti, per esempio – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri – non rientrano mai nei finanziamenti dei progetti di riqualificazione, neppure nei bandi Pnrr». Così, mentre si cerca di sistemare le vie più trafficate, il resto della città resta in attesa. In centro storico, in particolare, ci sono strade che non vedono una gettata di catrame da decenni: l’asfalto si è consumato a tal punto che, tra le crepe, riaffiorano i ciottoli di fiume.

Viabilità rurale

Lo sguardo del Comune, nel frattempo, si sposta anche fuori dal perimetro urbano, dove la situazione non è certo più rosea. Il tema delle strade rurali, 133 chilometri di sterrati tra città e frazioni, è finito sul tavolo della commissione Lavori pubblici, presieduta da Giuliano Uras. «L’obiettivo è rimettere ordine dove oggi regna il caos», ha detto. E non esagera: la maggior parte delle vie non ha neppure un nome, ma solo una generica indicazione di località. Il che rende la vita complicata a residenti, postini e soprattutto mezzi di soccorso. «È in corso una trattativa per l’acquisto di un greder – ha spiegato Licheri – Costa circa 80mila euro, ma si ripagherebbe in breve: ogni anno spendiamo cifre importanti per rimettere in sesto strade che alle prime piogge tornano a essere piste di fango».

Dal consigliere di minoranza Massimiliano Daga è arrivata la proposta di destinare in Bilancio risorse per un operaio specializzato che possa manovrarlo, mentre Uras ha rilanciato sulla necessità di rivedere il regolamento dei consorzi dei frontisti. «Così non possono funzionare – ha detto – Serve una riorganizzazione che raggruppi i frontisti in aree più ristrette». A complicare tutto, però, c’è un’altra spina nel fianco: le costruzioni abusive poi condonate, sorte negli anni lungo molte strade di campagna, dove lo spazio è così ridotto che non si riesce nemmeno a realizzare le cunette di scolo.

