Slalom fra topi, erbacce e degrado 

Topi che, in pieno giorno, passeggiano indisturbati in piazza Roma e via Lepanto, incuranti dei passanti: cartoline del degrado che, tra roditori ed escrementi animali, cresce tanto rapidamente quanto le erbacce che infestano la città.

Slalom nel degrado

Basta fare due passi in una qualsiasi via del centro o della periferia per farsi un’idea. Il primo miracolo è riuscire a schivare le deiezioni canine che invadono i marciapiedi: un vero e proprio slalom tra l’inciviltà che, se già è difficile per chi può camminare sulle proprie gambe, è praticamente impossibile per gli invalidi in sedia a rotelle o le mamme con passeggini al seguito. «Purtroppo non è semplice cogliere sul fatto i padroni che non osservano l’obbligo di raccogliere gli escrementi dei propri cani - osserva il comandante della polizia municipale Gianni Uras - Nel 2023 sono state elevate 43 sanzioni». Poche come spiega il dirigente. «L’organico è sottodimensionato, non abbiamo abbastanza uomini e non possiamo garantire turni nelle ore in cui si concentra il maggior numero di passeggiate al guinzaglio, la mattina molto presto e la sera. E poi c’è un altro problema: a Oristano il personale è ormai conosciuto, anche se presta servizio in borghese: non appena ci vedono in strada, si affrettano con bustina e paletta, diversamente passerebbero dritti».

Incuria

Gli avvistamenti di ratti in strada sono sempre più frequenti, ma nel quartiere Sacro Cuore si è andati decisamente oltre. Al liceo scientifico Mariano IV, all’interno di un secchio sistemato in aula per raccogliere l’acqua di una perdita, gli studenti hanno trovato un topo morto. La presenza di erba incolta sui marciapiedi e nelle aree verdi non aiuta. Nelle scorse settimane, anche alla luce della abnorme proliferazione dello scorso anno, la Giunta su proposta dell’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, ha stanziato 50mila euro alla ditta Formula Ambiente (extra capitolato) per il diserbo meccanico in caso di crescita anomala delle malerbe. Per chi si concede due passi in centro, è preferibile tenere sempre gli occhi ben saldi sul pavimento. Qui il rischio è di inciampare in una delle tante trappole lasciate dai sanpietrini ballerini. Nei giorni scorsi gli operai sono intervenuti nei pressi di piazzetta Corrias con una gettata di cemento su alcune buche che in un primo momento erano state ricoperte con una lastra d’acciaio. Proprio come quella che da diversi mesi cela le crepe del medaglione papale, realizzato in piazza Roma per ricordare la visita di papa Giovanni Paolo II in città.

