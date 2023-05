Slalom fra buche e pericoli nel parcheggio dell’ospedale 

Da mesi i parcheggi dell’ospedale San Martino sono quasi impraticabili per le condizioni dell’asfalto. Buche che non appena piove diventano enormi pozzanghere inaccessili e pericolose per la viabilità. Diversi tratti sono stati transennati per evitare rischi e problemi ma in questo modo non si sono risolte le criticità. Anzi, l’unico risultato è che è quasi dimezzato il numero dei parcheggi a disposizione del personale e degli utenti mentre l’intera area continua a essere in una condizione al limite. La Asl conosce bene la situazione che si trascina ormai da mesi, erano stati annunciati interventi di manutenzione ma ancora tutto è fermo e le buche diventano sempre più profonde.

