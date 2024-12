Slalom dei turisti tra l’immondezza in viale La Plaia 

È difficile capire perché lì. Perché quell’angolo di marciapiede di viale La Plaia, accanto al centro commerciale, sia diventato (da anni, ormai) il luogo preferito degli incivili dove scaricare i sacchetti dell’immondezza. Quasi ogni giorno è così: sacchetti accumulati l’uno sull’altro. Ieri, però, forse uno dei giorni peggiori, perché l’immondezza raggiungeva quasi l’interza altezza del muro accanto. Due turisti italiani mentre passavano in bici sono stati costretti a scendere dal marciapiede, e scavallare il “muro” di immondezza passando sulla strada (anche pericoloso). «È incredibile questo scempio, bisogna fare un gran lavoro di pulizia e decoro», dicono. La verità è che il Comune questo lavoro lo sta facendo. Chi passa tutti i giorni in viale La Plaia lo sa: gli operatori della raccolta inviati dal Comune ripuliscono, ma ogni volta dopo dodici ore quell’angolo di strada è di nuovo una discarica a cielo aperto. «Allora forse servirebbero le telecamere», dice un dipendente del centro commerciale accanto. «Visto che l’amministrazione deve sviluppare un piano per la videosorveglianza, perché non piazzare una telecamere anche lì? Non vedremo più questo degrado». Può essere un’idea, in effetti. ( ma. mad. )

