01 dicembre 2025 alle 00:26

slalom, ancora Shiffrin colturi sul podio: terza 

Copper Mountain. Mikaela Shiffrin continua a macinare vittorie e a migliorare il proprio record assoluto. La campionessa americana si è imposta ieri a Copper Mountain anche nel terzo speciale stagionale: 30 anni è il successo di coppa n. 104 e di speciale il n. 67, primati assoluto. In 1’48”75 ha staccato la tedesca Lena Duerr (1’50”32) e Lara Colturi, la torinese di 19 anni che corre per l'Albania e che, dopo i due secondi posti nei primi due slalom stagionali, questa volta è ottima terza in 1’50”60.

Ancora una brutta gara per l'Italia in questa disciplina. La friulana Lara Della Mea, unica delle cinque azzurre al via ad essersi qualificata per la seconda manche con la sedicesima posizione, ha chiuso la gara come 23ª in 1’53”34.

La Coppa del Mondo donne si sposta ora in Canada, in Quebec, per i due slalom gigante in programma sabato e domenica prossimi a Mont Tremblant, vicino a Montreal.

