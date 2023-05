Skunk Anansie, Lovegang e Salmo all’Arena Fiera  

Gli Skunk Anansie, il rap del collettivo Lovegang e Salmo. Sono i principali eventi in calendario, per ora, all'Arena della Fiera per l'estate 2023. Ma sono ancora molte le caselle ancora libere. Per ora sono nove le manifestazioni confermate, divise soprattutto tra i mesi di giungo, luglio e agosto.

Il calendario, dal 1 maggio al 30 settembre, con le date già fissate per gli eventi estivi è stato approvato e pubblicato ieri dal Comune nella procedura aperta lanciata per chiamare a raccolta gli operatori che intendessero organizzare concerti ed eventi nello spazio gestito dal Centro servizi per le imprese della Fiera.

Ora il Comune ha riaperto i termini dell'avviso, che inizialmente scadeva il 15 aprile, e le domande degli operatori potranno essere presentate fino al 29 settembre. A parte Skin, Salmo e Lovegang, il 24 giugno l'Arena è prenotata per la chiusura del Sardegna Pride mentre il 30 luglio è previsto il live della band del chitarrista statunitense Mike Stern, per Sardinia Pro Arte. Chiude, al momento, il calendario degli eventi una star internazionale del blues come Mario Biondi, il 19 agosto per l'organizzazione di Sardinia Pro Arte.

