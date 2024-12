Skoncerto di Natale, a teatro con Mano Tesa 

Mano Tesa Ogliastra approda in teatro con lo spettacolo Skoncerto di Natale. L’associazione di volontariato accoglierà il pubblico sabato alle 18 al teatro San Francesco.

Per la circostanza andrà in scena “Il nostro abecedario natalizio” prodotto e realizzato da Fabio Marceddu e Antonello Murgia con la partecipazione di Daniela Littarru. «Un concentrato in pieno stile Teatro dallarmadio, una miscellanea di scene taglienti sul filo del teatro, nel teatro, oltre il teatro, canzone, oltre la definizione. S-koncerto di Natale - raccontano gli artisti produttori - è un canto e un controcanto, è voce sola in coro, è stonatura intonata. Sono parole e note consegnate al vento della riconciliazione che non è mai conciliante, tante drammaturgie alla ricerca del tempo necessario perduto ritrovato e perduto ancora. Un’altalena di domande che creano altre domande, per sorridere, per pensare, per distrarci. Il teatro dallarmadio conduce il pubblico e si conduce a ritroso. Un cilindro epifanico o d’avvento dal quale far emergere tanti regali per un pubblico che, da sempre, ci sostiene ci segue ed è in costante aumento». L’evento organizzato da Mano Tesa, sin dalla fondazione presieduta da Natalino Meloni, è patrocinato dal Comune di Tortolì. (ro. se.)

