Skipper, sub e velisti: un esercito di lavoratori nel mare del Sarrabus 

Il caldo è un alleato prezioso. Non temono l’afa i tanti lavoratori che ogni giorno offrono i loro servizi ai turisti nelle coste del Sarrabus. C’è un esercito di mille persone che si occupa di gite in barca, diving, noleggio di gommoni, escursioni e lezioni di vela. Le aziende sono ormai sempre più numerose. «Ma spesso c’è troppa improvvisazione», avverte Christian Pinna, skipper 22enne, che lavora a Villasimius. «Negli ultimi cinque anni gli operatori sono triplicati – aggiunge – e a volte la professionalità non è adeguata. Portare i turisti in mare comporta delle responsabilità».

Lavoratori del mare

«Su 4mila persone impiegate nel mercato delle vacanze, il 10 per cento si occupa di noleggio, escursioni e altri servizi – spiega Sergio Ghiani, presidente del consorzio turistico – si tratta di un settore molto importante. Ci sono poi anche numerose aziende, una decina solo a Villasimius, che si occupano del rimessaggio e lavorano solitamente da ottobre a febbraio».

L’importanza del porto

A Villasimius ci sono circa 800 posti barca. «Noleggiare un gommone – spiega Amedeo Ferrigno, il direttore del porto turistico – costa dai 100 ai mille euro al giorno. Dipende dal tipo di imbarcazione. La stagione inizia a maggio e si conclude a settembre. Decine di lavoratori sono inquadrati con il contratto nazionale dei marittimi. Lo stipendio varia da 2000 a 3000 euro».

Le escursioni

Nelle ultime settimane sono aumentati notevolmente i noleggi di gommoni e le escursioni. «Il caldo ci ha aiutato. Rispetto allo scorso anno, anche se la stagione è ancora in corso, possiamo dire che c’è stato un aumento del 15 per cento delle presenze – commenta l’imprenditore Dante Sicbaldi – ogni giorno dal porto partono almeno cento escursioni tra diporto, noleggio gommoni e gite in barca con pranzo a bordo. La clientela è varia: famiglie, coppie, tanti giovani equamente distribuiti tra italiani e stranieri». Il prezzo delle escursioni tra Porto Corallo, Costa Rei e Villasimius varia tra i 50 e i 60 euro (con pranzo a bordo).

Costa Rei

«Nella zona di Costa Rei possiamo contare su oltre 250 operatori specializzati», afferma Gigi Molinari, imprenditore, presidente dei Concessionari Demaniali Marittimi di Confindustria Sardegna e attento osservatore del mercato turistico nella costa sud orientale dell’Isola. «Nel settore – aggiunge – operano una ventina di aziende, compresa la mia che ha trenta dipendenti. Ma tutti offrono tantissimi servizi in tutto il Sarrabus». Gettonatissime le gite in barca da Costa Rei fino a Capo Carbonara (mediamente costano 65 euro) e i corsi di vela (100 euro la settimana per i gruppi, 20 euro all’ora per lezioni individuali). Un’escursione di otto ore per dodici persone su uno yacht a vela costa 1500 euro. Il prezzo per le immersioni subacquee varia da 50 a 100 euro.

Sott’acqua

Emiliana Pontonuti è friulana, ma d’estate vive e lavora a Villasimius in una società che organizza immersioni subacquee e corsi per aspiranti sub. «Iniziamo ai primi di maggio – racconta – e se il meteo è favorevole lavoriamo fino a ottobre. La nostra clientela è composta in particolare da stranieri, ma negli ultimi tempi ci sono anche tanti italiani. Ci sono corsi di diversi livelli. Si parte da 160 euro fino a 400 euro».

