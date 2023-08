Skipper, è un omicidio colposo 

Amalfi. Quando il gozzo e il veliero sono entrati in collisione nello specchio d’acqua davanti di Furore, in Costiera Amalfitana, Adrienne Vaughan prendeva il sole a prua. L’impatto violentissimo ha sbalzato in mare la 45enne editrice (presidente del Bloomsbury Usa, sussidiaria della Bloomsbury Publishing, la casa britannica che ha pubblicato i romanzi di Harry Potter) e sua figlia di 12 anni. Una sequenza ricostruita dalla Procura, che ha indagato lo skipper che era alla guida del motoscafo su cui viaggiava Vaughan col marito Mike e i due figli di 12 ed 8 anni. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono omicidio colposo e naufragio colposo. Il 30enne, come detto in conferenza stampa il procuratore Giuseppe Borrelli, «ha reso delle dichiarazioni che sono oggetto di verifica». La Procura ha ascoltato anche il marito della vittima, ferito in modo non grave, i 70 passeggeri del veliero e il comandante. Per avere un quadro chiaro però bisognerà attendere i prossimi accertamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA