Skater costretti a emigrare 

Tra i giovani spopola la skatemania ma il park in corso Asia non riesce a contenerla. L’assenza di un’associazione di riferimento, la semplicità dei percorsi e la mancanza dei servizi igienici lo rendono poco appetibile. Così gli appassionati della tavola a quattro ruote preferiscono spostarsi nella vicina Uta dove possono usufruire di una moderna struttura comunale al coperto e dedicarsi alle loro acrobazie in totale sicurezza.

Lo sport

Nato in California nei primi anni Cinquanta dall’idea di alcuni surfer, oggi lo skateboarding è uno sport dilagante tra i ragazzi della “generazione zeta”, talmente diffuso e praticato da essere stato inserito con surf e arrampicata tra gli sport principali del programma olimpico. La pratica dello skateboarding è adrenalinica e salutare: «Quando si va sulle rampe o si provano i cosiddetti tricks - racconta lo sportivo Michele Deidda, 22 anni - a lavorare è tutta la parte inferiore del corpo e le calorie bruciate sono nell’ordine delle 300 all’ora». Lo skate è uno stile di vita: «Frequento questa struttura da circa 10 anni insieme a un gruppo di amici con i quali ce ne prendiamo cura munendoci di sacchetti, scopa e paletta. Qui ci sentiamo a casa ma per poter praticare in maniera completa lo sport avremmo necessità di una struttura adatta anche ai più esperti».

Il progetto

Risale al 2019 un progetto di riqualificazione e ampliamento, affidato da dieci cittadini al TecnoStudio19 e poi presentato al Comune: «L’intervento proposto - dichiara il progettista Andrea Sias - avrebbe previsto l’integrazione del parco con una struttura supplementare volta alla pratica delle discipline affini (bici, rollerblade, monopattini) da realizzarsi nell’area verde adiacente di 200 metri quadri che si sarebbe aggiunta a quella attuale di 1.100. Per la sua realizzazione sarebbero serviti 40mila euro». Una volta presentato, il progetto non era stato finanziato, i fondi destinati a una struttura calcistica e l’idea messa in un cassetto. L’anno successivo era stata lanciata una petizione online nella quale si proponeva di estendere il park al fine di renderlo teatro di competizioni. Intanto l’amministrazione ha provveduto negli ultimi mesi a ripristinare l’illuminazione e a posizionare dei cestini ma sul progetto del 2019 non trapelano ancora novità.

