Skatepark vietato alle bici: «Regolamento da cambiare» 

Non si ferma la polemica per il nuovo skatepark di Guspini. Sulla vicenda interviene il gruppo di minoranza che contesta alcuni punti del regolamento. I toni in aula si sono accesi e il gruppo Impari ha votato contro al documento. Bmx e mountain bike sono escluse dall’utilizzo del parco: «Sono discipline che rappresentavano la fetta più ampia di utilizzatori nelle precedenti strutture e questi sport hanno prodotto atleti guspinesi di livello regionale e nazionale, non capiamo perché vengano esclusi», dice Marcello Pistis, a cui fa eco Simona Cogoni: «Le bmx, in tanti regolamenti di parchi simili in altri comuni, sono permesse con alcuni adattamenti protettivi». L’assessore allo sport Marcello Fanari chiarisce che le strutture sono realizzate per una disciplina ben precisa e sono escluse le due ruote: «Gli uffici hanno stilato questo regolamento di concordo con il progettista degli impianti, solo ed esclusivamente applicando scelte tecniche, che non posso non condividere». Il regolamento vieta di filmare video e scattare foto nell’impianto: «Sono discipline che, per la loro natura, vivono di video e foto, perché nel campo di basket, pur essendo a poca distanza, si possono fare?», insorge Cogoni. «I video sono strumenti che talvolta mettono in vista bambini e ragazzi in maniera inopportuna. Aggiorneremo anche il regolamento dei campi di basket», conclude Fanari.

