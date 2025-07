Skatepark, progetto da rivedere per il Tar 

L’odissea del nuovo skatepark di San Sperate ancora non si è conclusa: dopo discussioni, una diffida e le polemiche tra cittadini e il Comune, la questione è arrivata al Tar che ha accolto il ricorso dei residenti nella zona di via Generale Dalla Chiesa. Questi ultimi avevano denunciato già nel 2023 che una struttura come quella dello skatepark potesse, vista la vicinanza alle abitazioni, rappresentare un problema dal punto di vista acustico.

La storia

Il primo skatepark si trovava nel parco comunale Is Spinargius. A luglio 2021 venne rimosso per motivi di sicurezza. Pochi mesi dopo venne individuato un terreno comunale nella zona residenziale di via Dalla Chiesa. A ottobre 2022 vengono affidati i lavori (spesa 70mila euro). A febbraio 2023 c’è stato un primo confronto con i residenti della zona, poi gli stessi hanno avviato una petizione: i dubbi dei cittadini ruotavano intorno a diversi punti e chiedevano una relazione fono acustica (poi fatta). I lavori sono stati sospesi e dopo poco più di un anno la ditta appaltatrice ha rinunciato. Secondo il Tar «è pacifico da quanto risulta dalla relazione acustica che lo skatepark «produca un impatto acustico nettamente superiore ai limiti di legge». Inoltre per i giudici amministrativi «il Comune non ha previsto alcuna misura di mitigazione del predetto impatto acustico, con il conseguente concreto rischio che, una volta ultimato, risulti inidoneo all’utilizzo in quanto non a norma ed inoltre suscettibile di arrecare seri pregiudizi ai ricorrenti».

Progetto da rivedere

Da quanto si legge nella sentenza, al Comune spetta rivedere i piani, con il conseguente «obbligo di individuare ed inserire già nel progetto, all’esito di riesame, gli strumenti e le misure ritenuti più opportuni ai fini del contenimento dell’impatto acustico derivante dall’utilizzo dello skatepark». Inoltre «ad opera ultimata, dovrà procedere anche al monitoraggio e alla verifica del corretto dimensionamento delle opere di mitigazione previste».

La situazione, per ora, è ancora delicata e i residenti non rilasciano dichiarazioni. Enrico Collu, presidente del consiglio comunale ed ex sindaco, fa sapere che i termini per un eventuale ricorso ci sarebbero, «ma per ora nessuna decisione è stata presa». E inoltre sarebbe negli interessi dell’amministrazione non creare uno skatepark che potrebbe turbare i residenti della zona, senza dimenticare gli skaters “orfani” di una struttura adeguata. Diverse le possibilità sul tavolo, tra cui un eventuale spostamento dello skatepark.

