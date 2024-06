Skatepark, la grande beffa 

Dopo la sospensione dei lavori nel cantiere più di un anno fa, la ditta appaltatrice rinuncia: il nuovo skatepark di San Sperate resta dunque un solo un progetto sulla carta.

Lo skatepark

Il primo skatepark si trovava nel parco comunale Is Spinargius. A luglio 2021 venne rimosso per motivi di sicurezza. Pochi mesi dopo, l'allora sindaco Enrico Collu annunciò che era stato individuato un terreno comunale nella zona residenziale di via Dalla Chiesa: «Lo skatepark nuovo è un progetto da più di 70mila euro. Lo studio di fattibilità è fatto». A maggio 2022 l'affidamento dei lavori slitta a ottobre. Dopo un primo confronto con i residenti e alcune modifiche al progetto (inizialmente ampio 60 metri per 20, poi ridotto), arriva la petizione degli abitanti che chiedevano delucidazioni. Da questo momento comincia quella che è diventata una disputa tra Comune, skaters e residenti: questi ultimi evidenziavano nel progetto la mancata progettazione di servizi igienici, illuminazione, ma anche raccolta di rifiuti, videosorveglianza, recinzioni e gestione futura. Il Comune, dal canto suo, aveva già impegnato i 75mila euro e avviati alcuni interventi iniziali. Gli abitanti, poco dopo, diffidarono il Comune dalla costruzione dello skatepark, l'amministrazione commissionò una relazione fono acustica (come richiesto dai residenti) e sospese i lavori.

Lavori sospesi

Dalla sospensione dei lavori sono passati un anno e 4 mesi circa. Ora la ditta "Samurai Suicide" di Lodi, che aveva vinto l'appalto di costruzione per quello che doveva essere un cantiere lampo, ha comunicato «la propria indisponibilità alla prosecuzione dei lavori nel cantiere», come si legge dalla determinazione del Comune. Questo perché «sono trascorsi oltre sei mesi dalla sospensione dei lavori e poiché sono sopraggiunte circostanze che rendono eccessivamente oneroso il contratto e non più economicamente vantaggioso».Il contratto tra Comune e impresa è dunque sciolto e gli skaters si ritrovano orfani del secondo skatepark (anche se questo non era proprio mai sorto). Restano ora da scoprire le intenzioni dell'amministrazione: non è noto se, come affermato in un primo momento, il Comune continuerà con il progetto ma con una ditta diversa, oppure se invece si ripartirà da zero.

