Skatepark e campo sportivo, iniziati i lavori nello sterrato 

Era invaso da erbacce e rifiuti. Ora, nello sterrato di via Solarussa a Quartucciu, al confine con il parco, le ruspe stanno spianando il terreno per il primo skatepark del paese. Non solo: a pochissimi metri, in via Arborea, nascerà un campo sportivo polivalente e una palestra all’aperto. Questi lavori fanno parte del primo lotto del più ampio intervento che vedrà la nascita del Parco Lineare lungo il rio Is Cungiaus.

«I lavori del Parco lineare non sono fermi», rimarca l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, «l’impresa si è temporaneamente spostata a lavorare su altre aree comprese nel progetto, specificamente nella zona del parco di via Solarussa, in attesa della fornitura di materiali per i ponti di attraversamento». Lo skatepark, il campo polivalente e la palestra all’aperto si aggiungeranno al campo da basket che sorgerà in via Tortolì. Quest’ultimo non fa parte del Parco lineare, infatti sarà costruito grazie alla variazione di bilancio approvata venerdì in Consiglio comunale, ma dimostra come l’amministrazione comunale voglia puntare sugli impianti sportivi.

«Le strutture che realizzeremo», spiega l’assessore, «vengono incontro alle richieste della cittadinanza. Anche da noi, infatti, le persone preferiscono le attività fisiche all'aria aperta, come già accade in altri parchi di Quartucciu. Questi nuovi spazi diventeranno un punto di incontro per i giovani e le famiglie. L’obiettivo è promuovere uno stile di vita sano e rafforzare il tessuto sociale». Sulle tempistiche, Caredda non si vuole esprimere: «Ci auguriamo che il tutto sarà pronto nel più breve tempo possibile ma c’è da considerare il fatto che siamo ad agosto e quindi tutte le ditte solitamente chiudono per ferie». Oltre alle strutture sportive, il primo lotto del Parco lineare prevede, sul lato opposto a via Salvo d’Acquisto, una pista ciclabile con alberature e aree verdi a giardino, oltre a due ponti ciclopedonali che congiungeranno le due parti del paese: quella storica e quella di nuova costruzione, attualmente accessibili da via Mandas. Un altro percorso ciclopedonale affiancherà tutto il corso del fiume, da via Quartu alla 554 cagliaritana. Al contempo verranno sistemati l’alveo e gli argini del fiume, con il rifacimento della savanella in cemento per favorire lo scorrimento dell’acqua.

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