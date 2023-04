«Skate, senza il parco ci stanno negando sport e divertimento» 

Continua la "guerra dello skatepark" che vede i residenti della zona di via Della Chiesa opporsi alla costruzione delle rampe a pochi metri dalle loro case. Secondo gli abitanti ci sarebbero una serie di mancanze nei progetti dall'amministrazione. E dopo confronti, petizioni e una diffida ufficiale al Comune (che intanto ha bloccato i lavori in attesa della relazione acustica), a parlare ora sono gli skaters, rimasti in silenzio negli ultimi mesi.

Gli appassionati sarebbero 140 secondo i portavoce e hanno dato la loro versione con una lunga lettera: «Immaginate un'impresa che deve costruire la vostra casa di 2 piani, dopo che la vostra vecchia dimora vi è stata sottratta in un giorno per il capriccio di altri. Dopo anni di attesa si comincia, ma si costruisce solo un piano. Pur di poterci finalmente vivere, accettate.Si festeggia comunque perché da lì a poco potrete godervi quell’unico piano. Invece no: arrivano dei vicini, fanno bloccare i lavori. Non si sa quando la casa potrà essere finita. Ci sentiamo così. Lo skatepark per tutti gli appassionati di questo sport è una seconda casa. Per i capricci di pochi si stanno privando molti di un momento sportivo sano e genuino. Per il momento rimarremo pazienti ad aspettare che un b riciolo di coscienza attraversi chi impedisce la realizzazione del park» .

E i residenti cosa dicono? " Siamo d’accordo sul fatto che possa essere una casa per gli skater, ma non che debba diventare un luogo alla mercè di chiunque, privo di regole e decoro. Davvero si pensa che i lavori siano stati fermati senza vere e concrete motivazioni? Che non ci siano vizi progettuali? È sicuro che possa essere fruibile una volta realizzato e non possa invece fare la fine del precedente? Siamo noi a essere delusi e amareggiati, siamo stati lasciati soli nella vacuità di risposte da parte delle istituzioni che dovrebbero rappresentare tutti i cittadini e perseguire il bene comune. Rinnoviamo l’invito a un incontro con le parti: la precedente giunta che ha approvato il progetto di fattibilità, l’attuale che ha approvato quello esecutivo e gli skater, come più volte richiesto».

