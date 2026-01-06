Skate park, tutto pronto E per il pattinodromo miglioramenti in arrivo 

Dopo anni di attesa da parte degli appassionati, Cagliari è pronta ad avere il nuovo skate park. L’impianto è già pronto a Monte Mixi, in via Pessagno, dopo un cantiere durato circa un anno e mezzo, e adesso si attende soltanto l’inaugurazione. Che avverrà in tempi rapidi, ma non prima di un passaggio burocratico fondamentale: l’assegnazione della gestione della struttura.

«L’impianto è stato formalmente consegnato al settore Sport lo scorso mese di dicembre», annuncia l’assessore allo Sport, tempo libero e impiantistica sportiva, Giuseppe Macciotta. «Entro fine mese bandiremo la gara per l’affidamento, immediatamente dopo i tempi tecnici o affidiamo o gestiamo. Abbiamo già fatto il Pef dell’impianto per capire qual è la redditività e quale può essere un canone congruo. Confidiamo che le associazioni interessate e in possesso dei requisiti si presentino e ne curino la gestione, se la gara dovesse andare deserta saremmo invece noi a gestirlo coi nostri custodi».

Il progetto

Il nuovo skate park è stato finanziato dal Comune per circa 700mila euro, ha preso il posto del vecchio campo da calcio in sterrato davanti al PalaConi. Ha una struttura a “bowl”, con una grande vasca, poi presenta rail, rampe, inclinazioni differenti, percorsi e tutto l’occorrente necessario per gli amanti della tavola a rotelle.

Qualcuno lo ha già “testato”, seppur non in maniera ufficiale, scavalcando la recinzione. «Finora non è stato aperto proprio per evitare un uso non controllato che lo deteriorerebbe», aggiunge Macciotta. I lavori si sono conclusi un paio di mesi fa, poi i passaggi burocratici che lo hanno consegnato al settore Sport.

La nuova struttura ha anche delle aree verdi e si inserisce nel “villaggio sportivo” di Monte Mixi, che coinvolge le varie strutture di via Rockefeller, via Pessagno, viale Diaz e del quartiere fieristico (oggetto di una riqualificazione da 5 milioni di euro). E consentirà di poter avere un’area all’avanguardia dedicata allo skate.

Il pattinodromo

Fino a oggi, per lo skate a Cagliari – oltre ad aree comuni di certo non destinate alla pratica sportiva – molti appassionati avevano utilizzato le strutture all’aperto del villaggio sportivo, quelle del pattinodromo davanti al PalaPirastu (che dal 2019 ha anche una copertura).

Anche in questo impianto, al momento gestito dal Comune, sono previste delle novità: di recente, due Asd che da decenni si occupano di promuovere il pattinaggio artistico (Accademia Rotellistica Sarda e Gs Life), hanno chiesto al Comune la gestione del pattinodromo, dove si impegnerebbero fra le altre cose a eseguire i lavori di adeguamento necessari.

«Come prevede la legge degli appalti stiamo valutando se affidarlo direttamente, poi l’amministrazione si è data la regola che il progetto va comunque rimesso a gara per essere sottoposto all’attenzione di altri utenti interessati», spiega Macciotta. «Ci sembra una scelta proficua: dà continuità al soggetto che lo gestirà, non più per 5 anni ma con una concessione ventennale, non corrisponderebbe il canone ma farebbe un investimento che renderebbe l’impianto più sicuro e a norma per le gare».

La gestione

Nel bando sarà incluso anche il campo da basket adiacente, che attualmente non è in condizioni perfette, e saranno concessi dei bagni accanto al PalaBoxe. La gestione porterebbe anche a occuparsi della pulizia, rimuovendo alcuni cumuli di rifiuti che ostacolano chi oggi vuole entrare nell’impianto. Permettendo così di completare la struttura e averla all’altezza per gli appassionati e per le manifestazioni.

