Skate park, la parola ai giudici 

«Ennesimo fallimento», tuona la minoranza. «La parola ora spetta al giudice», replica la maggioranza. Non c'è pace per il nuovo skate park di via Dalla Chiesa: le nuove polemiche sono nate dopo che la società che si sarebbe dovuta occupare dei lavori ha sciolto il contratto, vista la pausa al cantiere che ormai perdurava da quasi un anno e mezzo Il motivo: il ricorso in tribunale dei residenti contrari alla nascita dell’impianto sportivo. E intanto gli skaters, costretti all'attesa, riflettono sul futuro e sugli errori passati.

La critica

«È un ennesimo fallimento per la Giunta del sindaco Fabrizio Madeddu, sembra non riesca a chiuderne una positivamente», attacca la consigliera Stefania Spiga. «Migliaia di euro sprecati, anche in consulenze legali, per una cronica incapacità di programmare con serietà e di dialogare con i cittadini. Questo fallimento era annunciato in una nostra interrogazione: posizione inadeguata, mancanza di progettualità più ampia e assenza di documentazione. Un’altra incompiuta». Spiga parla di un anno e mezzo perso, per tutti: «Per chi voleva lo skate park e ha ascoltato promesse da marinai, per i residenti della zona che si sono battuti per il rispetto delle regole. Il sindaco Madeddu porta a casa è un altro ricorso al Tar e un’altra segnalazione alla Corte dei conti».

La replica

Madeddu non ci sta e replica: «La consigliera Spiga non ha mai amministrato e poco può saperne delle difficoltà nel farlo. Parla di fallimenti consapevole dei tanti lavori che invece si son chiusi: scuole medie, elementari, materna e asilo nido. Si sta chiudendo il progetto del Coc, la sede della Sos, la caserma, piazza chiesa e del fabbricato adiacente a Santa Lucia. Altre opere pubbliche sono appena state avviate e tante altre sono in fase di appalto. Sa dei tantissimi finanziamenti richiesti dalla maggioranza e portati a casa. Capisco però che debba fare opposizione. Lo skate park nasce per dare spazio ad un folto gruppo di giovani appassionati che spesso ci chiedono lo stato di avanzamento. Da parte nostra c'è tutto l'impegno e la volontà di aiutarli. Il contenzioso con i residenti sarà risolto dal giudice che deciderà se procedere in quell'area o in un'altra già identificata».

Intanto dal collettivo di skaters, diverse decine di ragazzi, con una nota fanno sapere: «Tornando indietro forse serviva meno fretta per questo progetto, anche da parte nostra. Allo stato attuale non sentiamo il Comune da tempo, è mancata un po' la comunicazione, così come anche la fiducia, visto come è andata. Si era parlato anche di una nuova area, quella dietro al centro polisportivo».

Questa soluzione era stata suggerita anche dai residenti nelle primissime fasi delle discussioni con l'amministrazione comunale. Dal canto loro, gli skaters si dicono pronti a «fare qualsiasi cosa per rimediare alla situazione. Tutto per avere uno skate park nuovo di zecca».



