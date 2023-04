Skate park, la guerra dei residenti 

«Il Comune risponda a tutte le nostre domande, non solo a una». Continua la guerra allo skate park dei residenti di via Dalla Chiesa, da settimane entrati in rotta di collisione con l’amministrazione. Dopo la petizione e la lettera di diffida spedita in Municipio, i lavori sono stati sospesi in attesa di una redazione d'impatto acustico, ma le domande rimangono tante.

La protesta

«Siamo stati noi a fermare i lavori chiedendo un incontro con gli amministratori«, spiegano dal comitato degli abitanti, «oggi l'impianto sarebbe già stato realizzato senza recinzioni, parcheggi, servizi e barriere acustiche. Come pensano di produrre una relazione acustica senza progetto delle opere dei servizi? E ancora, ci chiediamo se il progetto sia stato spezzettato per non fare gara d'appalto e perché non sia stato fatto in altre aree idonee». E a questo si aggiunge anche una certa sfiducia nei confronti della versione dell'amministrazione: «Il sindaco ha dichiarato che il manufatto è stato rivisto per il rincaro dei prezzi, mentre il documento firmato dal Comune cita come motivazione la morfologia del terreno. Hanno risposto alla nostra diffida solo sul punto della relazione acustica mancante, peraltro citando rilievi fonometrici e quindi valutazioni da farsi dopo la realizzazione». Lo skate park, come precisato a più riprese dal sindaco Fabrizio Madeddu, sarà un arredo urbano, non un impianto sportivo. E i residenti chiedono: «Come si può far gestire a qualcuno un arredo urbano? O meglio, come si può impedire ai non tesserati di utilizzare un arredo urbano?».

In Consiglio

Il gruppo di minoranza "San Sperate Tradizione e futuro" ha presentato negli scorsi giorni un'interrogazione sull'argomento. «Sono passati due anni dalla chiusura dello skate park di Is Spinargius», spiega la consigliera Stefania Spiga, «forse per dare una risposta immediata ai ragazzi che si sono visti sottrarre uno spazio importantissimo, l’amministrazione ha ideato un progetto che grava su fondi di bilancio (75mila euro) senza altri finanziamenti e senza consultare i cittadini. Molto grave anche che lo stesso progetto non sia corredato da una relazione di impatto acustico». E chiude: «Senza i residenti probabilmente si sarebbe fatto un’opera potenzialmente pericolosa e senza servizi. Secondo il codice degli appalti, questi studi vanno fatti prima dell'approvazione del progetto esecutivo, mentre qui se ne accorgono dopo aver appaltato i lavori, con tutti i rischi e i danni economici a spese dei contribuenti».