Skate e pattini, un successo 

Pattini in linea e skateboard: l’Istituto comprensivo di Decimomannu insegna due sport dilaganti tra i giovanissimi. Nella mattinata di ieri, in orario extrascolastico, il professore di educazione fisica Nicola Aresu ha assistito una numerosa rappresentanza di studenti della scuola secondaria di primo grado nell’ardua impresa di governare le quattro ruote.

Ragazze e ragazzi hanno aderito in massa all’iniziativa dei sabati sportivi chiamata “Sport Academy”: i partecipanti sono stati più del previsto e quella che sarebbe dovuta essere un’oretta di svago è diventata un’intera mattinata. La riuscita è anche dovuta alla collaborazione delle associazioni sportive dilettantistiche Speed roller e Only skate di Uta. Lo scopo è far conoscere e invogliare i ragazzi a praticare due sport divenuti recentemente discipline olimpiche. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA