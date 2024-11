Sixsters, la band rock under 13 anni 

Assemini si conferma fucina di giovani talenti. È nata una nuova rock band di giovanissime, le Sixsters. Per loro la musica è divertimento, amicizia, impegno ed energia allo stato puro: studiano tutte strumento e note da almeno 5 anni, tranne una, Maria la cui passione è sbocciata nel 2024, ma già mostrano il piglio e l’intesa di una band.

La storia

Scoperte dai loro rispettivi maestri della scuola Peter’s day che, tra un solfeggio e una melodia, si sono accorti che questi 6 talenti sarebbero stati esplosivi, e da qui l’idea di farle suonare insieme sotto la sapiente direzione del maestro Alberto Locci: Martina Vinci, la cantante, occhi magnetici e voce cristallina, Morgana Ciminiello che ama la ginnastica ritmica quanto la chitarra elettrica, Maria Piras «quella che ci riporta all’ordine quando esageriamo» e suona il basso, Emma Loddo che con la stessa eleganza con cui sale sulle punte, suona il rock alla tastiera; Eleonora Ardu, «la più grande di tutte» che suona la chitarra ritmica, e infine la batterista del gruppo, Alice Porcu che fa impazzire la sorella Chiara con le sue melodie indemoniate.

Sei giovanissime che vestono di nero e parlano all’unisono, complici e divertite perché il rock ha «questo colore per noi, ma non solo nero, anche con qualcos’altro come le paillettes».

La sfida

Ma perché nonostante i loro 11, 12 e 13 anni hanno le caratteristiche di una scommessa vinta? «Da 1 a 10 ci piace suonare 10, a tutte, sempre, e il venerdì quando proviamo insieme è una festa». E in effetti le Sixsters appaiono come la loro musica: effervescenti, schiette e contagiosamente rock. «Suoniamo forte “Come together” dei Beatles e “Will will rock you” dei Queen – dice Emma - non amiamo ancora la musica classica, e siamo pazzerelle, in senso buono ovviamente». Alice poi aggiunge: «Adoriamo tutte la pizza, tranne Morgana che ancora non lo sa, non ci piace solfeggiare, ma moltissimo fare le matte insieme».

I genitori

Dice Marcello Piras, padre di Maria: «Anche noi genitori abbiamo idee comuni: è un’esperienza stimolante per loro, si divertono, ma lo fanno con impegno e poi è nata una bella amicizia». Aggiunge infine Alina Concardi, madre della batterista del gruppo: «Non si conoscevano tutte, ora sono affiatate e con questa attività sviluppano molte competenze».

Non resta che attendere quindi la prima esibizione ufficiale al concerto di Natale, e gli impegni che seguiranno perché loro, sembrano davvero andare al ritmo del rock forsennato e melodico insieme, e quando salutano alla fine delle prove, affermano con gli occhi allegri e ingenuamente “monelli” della loro età: «Ci devono seguire in tutta la Sardegna per i prossimi 20 tour».

