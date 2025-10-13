Six Kings Slam, sarà un’altra sfida Sinner-Alcaraz? 

Chiusa la stagione asiatica il tennis torna in Europa ma non per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due campioni rivali saranno di scena al Six King's Slam di Ryad, il torneo milionario organizzato in Arabia Saudita. Con loro gli altri quattro fortunati, che guadagneranno 1,5 milioni di dollari per la sola partecipazione, sono Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas chiamato a sostituire l'infortunato Jack Draper. Il vincitore del torneo-esibizione intascherà sei milioni.

Dal punto di vista sportivo le attenzioni sono rivolte all'ennesimo capitolo della sfida tra Sinner e Alcaraz. Un test in vista delle Finals Atp, ultimo grande appuntamento della stagione, in programma dal 9 al 16 novembre a Torino. L'italiano ha vinto la scorsa edizione, battendo in finale proprio lo spagnolo: arriva al Six Kings Slam dopo il ritiro al terzo turno al Masters 1000 di Shanghai per crampi ma con alle spalle anche l'incoraggiante vittoria all'Atp 500 di Pechino. Domani nei quarti affronterà Tsitsipas sul cemento di Riyad, dove è già arrivato, ricevuto un'accoglienza da re già in aeroporto, dove ha trovato decine di tifosi in fila per una foto o un autografo.

Alcaraz arriva dopo la vittoria all'Atp 500 di Tokyo in finale contro Fritz e la mancata partecipazione «per affaticamento muscolare e mentale» al Masters di Shanghai, una pausa dovuta probabilmente alla necessità di recuperare energie. Giocherà direttamente in semifinale contro il vincente tra Fritz e Zverev. A rovinare la festa ai due favoriti c'è soprattutto Djokovic: il serbo, quinto nella classifica Atp, giunge dalla semifinale persa al Masters 1000 di Shanghai contro Valentin Vacherot nel corso della quale ha mostrato segni di affaticamento fisico. Attenderà in finale il vincente tra Sinner e Tsitsipas. Taylor Fritz, numero 4 Atp, proverà a sorprendere tutti: di recente a San Francisco ha battuto Alcaraz. Zverev, numero 3 al mondo, punta sull'esperienza ma non ama i tornei indoor. Il torneo si conclude domenica all'ANB Arena, capace di 8.000 spettatori con le due finali.

