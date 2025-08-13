Siu Pedru, “il modello” nel club dei cento 

Centenario superstar, Pietro Cabras di Baunei, che ieri mattina ha scoperto di essere finito a tutta pagina su L’Unione Sarda, con gli auguri a sorpresa confezionati dall’orafo Mariolino Mereu, che sette anni fa lo aveva convinto a posare come modello per una collezione di gioielli. Nato a Baunei il 13 agosto 1925, Pietro Cabras, a Baunei noto come “Siu Pedru Calsone”, ha festeggiato con figli nipoti e pronipoti, che gli hanno organizzato una festa a sorpresa nella chiesa di San Pietro di Golgo. Vedovo dal 1966, quando la moglie Antonia Fancello morì giovanissima, a 33 anni, ha cresciuto con grandi sacrifici tre figli e oggi ha cinque nipoti e cinque pronipoti. Siu Pedru ha festeggiato ieri con tutta la famiglia fino a tarda serata. Alla fine un regalo speciale: i poeti Porcu e Farina hanno cantato per lui all’ombra dei maestosi olivastri che si trovano a due passi dalla chiesa di San Pietro. «Una bellissima festa – ha commentato il super centenario, commosso da tanti festeggiamenti – e ringrazio tutti per tutte le sorprese». (gm. p.)

