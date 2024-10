«Situazione critica, ci sentiamo come terremotati»  

«Inutile chiamare Area, non risponderà nessuno», sbuffa Gabriella Paderi, del Comitato di Sant’Elia, che per sfiducia verso i risultati si è ridotto a tre persone: tutte donne. «Abito al palazzo Del Favero da trent’anni, quegli stabili ne hanno 47. Già per tre volte», aggiunge Paderi, «ci hanno rifatto i bagni, mentre per il pavimento c’è stato uno solo intervento e le mattonelle saltano spesso. Ci sembra di essere terremotati, piove negli alloggi prefabbricati e il Comune dice che ci hanno regalato la Passeggiata: accontentatevi».

E se qualcuno pensa che esageri, basta chiedere conferma a Marco Cuccu, responsabile regionale del sindacato degli inquilini Sunia. Premette subito che «la situazione è critica ormai storicamente, soprattutto per il lungo commissariamento di Area, e poi non è stata riformata la legge 13». Cuccu si riferisce al fatto che «quella norma governa tutti i contratti residenziali pubblici, ma secondo una situazione ormai inattuale: non risponde alle esigenze di single, separati e coppie che non hanno fatto tantissimi figli». Una riforma, i sindacati degli inquilini l’avevano avviata con l’ex assessore Roberto Frongia: «Un lavoro eccellente, ma poi l’assessore è venuto a mancare e tutto si è fermato».

