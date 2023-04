Sittilixi, lavori nella strada di penetrazione agraria 

Sono cominciati ad Isili i lavori di manutenzione della strada rurale che dalla località Sittilixi conduce al territorio delle cave e fino alla località Brabaciera. Una strada di penetrazione agraria frequentata soprattutto dai proprietari delle tante aziende presenti in quest’area.

L’importo dei lavori è di 100mila euro, risorse derivanti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Grazie a questo investimenti si provvederà alla sistemazione delle buche con ripristini in calcestruzzo, la pulizia delle cunette e la sistemazione di canali per garantire un miglior deflusso dell'acqua piovana.

Sono stati gli uffici comunali che, dopo le opportune valutazioni hanno rilevato le maggiori criticità del percorso e hanno provveduto alla mappatura delle situazioni di maggior criticità dell'arteria stradale. «È solo un primo intervento», ha detto il sindaco Luca Pilia, «per la sistemazione di un tratto stradale utilizzato dalle tante aziende agricole presenti nel nostro territorio comunale».

La stagione orticola è all’inizio ma a breve il traffico verso la campagna aumenterà ancora di più sia di macchine che di mezzi agricoli. Un primo passo dunque per intervenire su tutti quei tratti di strada che servono per arrivare nelle campagne isilesi per buona parte messe a coltura che rappresentano per il paese un punto di forza dell’economia locale. (s. g.)

