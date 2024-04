Sito romano salvato dai volontari 

Un anno di lavoro e centinaia di studenti (fuori quota) per rimettere a nuovo l’antico bagno romano delle terme di Sardara. L’impresa in questo caso è stata portata a compimento da studenti davvero speciali, ovvero dagli iscritti all’Università della Terza età di Sardara che conta 250 adesioni da tutto il territorio, tra i comuni più rappresentati ci sono Pabillonis e Collinas. Non solo, perché i volontari dopo aver ripulito e restituito agli antichi splendori il sito archeologico stanno garantendone l’apertura (su prenotazione) e le visite guidate.

L’impegno

«Nonostante conosca bene il valore di questo luogo, non mi sarei mai aspettato una risposta tanto forte da parte del territorio, in tantissimi ci chiedono di poterlo visitare e conoscerne la storia millenaria – racconta il presidente dell’Unitre ed ex sindaco di Sardara Angelo Mascia che ha parole di apprezzamento per i suoi iscritti –. C’è una grandissima voglia di partecipare e rendersi utili per il bene della comunità. Il progetto di pulizia di questo sito ha visto impegnate centinaia di persone non più giovanissime che, però, non si sono risparmiate». Rifiuti da portare via, incrostazioni da ripulire e persino le radici degli ulivi da tagliare per non correre il rischio che potessero causare danni alle antiche mura. «Il grande senso di appartenenza alla comunità è motivo di orgoglio per tutti noi», continua Mascia che sottolinea anche la grande partecipazione degli studenti alle lezioni: «Sono sempre molto affollate tanto che la sala della nostra sede alla terme spesso è troppo piccola per accogliere tutti e dobbiamo trasferirci al cineteatro».

Il Municipio

Riconoscente il sindaco Giorgio Zucca: «Non posso che dire grazie a queste persone che con la loro opera hanno reso di nuovo fruibile un sito dall’alto valore storico e culturale che finora era chiuso. Siamo stati ben felici, come amministrazione comunale, di consegnare loro le chiavi di questo luogo». Il più anziano tra gli iscritti all’Università della Terza età è l’ex sindaco di Sardara Gigi Abis che, di tanto in tanto, sale in cattedra per tenere qualche lezione proprio sulla storia delle terme. «È proprio vero, non si finisce mai di imparare. Quel che stupisce positivamente è il desiderio continuo di conoscere sempre nuove cose, anche alla nostra età».

Il gruppo

Tra le tante attività organizzate dall’associazione, oltre ai corsi tenuti da professori universitari, anche confronti sui temi di attualità: recentissima la conferenza sul rio Irvi che a Ingurtosu, nel territorio di Arbus, ha portato a valle i veleni delle ex miniere.

