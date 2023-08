Sito nuragico e biblioteca, l’estate vietata alla cultura 

Aspettano di risorgere, non solo sulla carta. Sia il complesso archeologico di S’Ortali ‘e su Monti, sia la biblioteca. Sono servizi inaccessibili. Il sito di San Salvatore non ha potuto accogliere nessun visitatore, nonostante la gestione sia stata aggiudicata lo scorso 7 luglio al Consorzio sistema culturale Sardegna per l’importo di 122.949,61 euro. Il pacchetto comprende accompagnamento, informazione, guardiania, manutenzione ordinaria e promozione turistico-culturale. Scaduta la convenzione con la società Muvis, gli uffici, durante la fase commissariale dell’ente, hanno avviato una procedura di gara per l’affidamento del servizio, inizialmente ambito da sette imprese. Soltanto due hanno concretizzato l’interesse presentando l’offerta economica, aggiudicata alle società con sede legale a Monastir. Ma a tutt’oggi il complesso, ogni anno meta di turisti nel periodo estivo e scolaresche nel resto dell’anno, è ancora chiuso. Diverso è il discorso della biblioteca, paralizzata da aprile, ossia da quando la responsabile è andata in pensione. Per la struttura chiusa anche le Bruxas ogliastrine, un gruppo di donne attive contro la violenza di genere sul territorio, hanno avviato la mobilitazione, appendendo, alcune settimane dopo la chiusura, all’ingresso della biblioteca uno striscione che recitava: “La cultura ci rende libere”. «Ci stiamo lavorando, a breve - dichiara l’assessore all’Istruzione, Irene Murru, 46 anni - verrà trovata la soluzione migliore per riavviare la biblioteca. Siamo consapevoli dell’importanza del servizio». (ro. se.)

