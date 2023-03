Sito industriale, tumori in crescita 

Una mortalità in eccesso per tutti i tumori maligni e per le malattie dell’apparato respiratorio sia nelle donne che negli uomini: è la fotografia dello stato di salute associabile alle fonti di esposizione ambientale riscontrata nella popolazione residente nel sito industriale di Porto Torres e Sassari. A confermarlo sono i dati pubblicati dal VI Rapporto Sentieri, uno studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio di inquinamento, presentato a Roma nella sede dell’Istituto superiore di Sanità.

I numeri riferibili al periodo 2013-2017 mettono in evidenza un eccesso di mortalità e di ricoveri per i tumori al polmone e per l’insieme delle malattie dell’apparato respiratorio. Roberto Pasetto, del Dipartimento ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità, insieme agli altri ricercatori del team Sentieri ha evidenziato l’incidenza dei decessi per i vari casi di tumori maligni e l’ospedalizzazione per i carcinomi al colon retto, il cancro alla mammella e le malattie polmonari acute. Nell’area Sin Porto Torres-Sassari emergono dati preoccupanti in relazione alle malattie dell’apparato respiratorio, con 273 casi di mortalità negli uomini che fanno registrare 47 decessi in più rispetto alla media regionale (21%), mentre su 261 donne risulta un eccesso di 77 casi di mortalità (42%).

Crescita

Dati allarmanti anche per tutti i tumori maligni, 1.195 uomini e 921 donne, l’incremento è di circa il 60 per cento sul dato regionale. Si registra la particolarità di un eccesso di rischio di ricoverati per tumori maligni della pleura nelle donne e per le malattie dell’apparato digerente. Il Rapporto Sentieri prende in considerazione anche il Rapporto sulla mortalità in Sardegna coordinato dall’Istituto superiore di sanità che, per la prima volta, ha reso pubblici i risultati dello studio epidemiologico descrittivo dello stato di salute dei residenti di Porto Torres.

I siti