Sito di Orbai nel degrado totale 

Dal 1872 e fino a metà degli anni 50’ del secolo scorso il suggestivo sito minerario di Orbai costituiva una parte rilevante del tessuto economico locale, grazie all’intensa attività estrattiva di piombo, zinco e derivati. Oggi è il simbolo di una marea di risorse pubbliche spese invano.

Il passato

All’epoca un incessante brulicare di minatori e mezzi nei fabbricati a due livelli estesi per oltre 3.500 metri quadri (che contenevano anche il villaggio minerario dove alloggiavano i minatori e le loro famiglie) scandiva le giornate all’interno dell’immenso compendio boschivo di 1.500 ettari abbarbicato a 600 metri d’altezza sull’omonimo rilievo che dista circa una decina di chilometri dall’abitato di Villamassargia. Quegli anni sembrano ora lontanissimi. L’istantanea della struttura mostra fabbricati in abbandono e degrado nonostante un corposo restauro di oltre 10 miliardi di lire negli anni ’90 e altri cospicui fondi che nei decenni successivi sono piovuti sul sito con il proposito di valorizzarlo e sfruttarlo in qualche modo. Niente da fare: nonostante buoni propositi, idee e progetti di sfruttamento, nessuna amministrazione comunale è riuscita a dare in affidamento la struttura (nel 2000 non ebbe seguito il progetto di realizzazione di un albergo) o a sfruttarla in maniera strutturata, fin da quando il compendio è stato acquisito dal Comune negli stessi anni ’90. In questi ultimi anni le uniche presenze (saltuarie) si devono alle attività dello Speleo Club ed agli scout. Dal 2019 il Cammino minerario di Santa Barbara ha in comodato d’uso gratuito il piano superiore della struttura ma il progetto di farne un’oasi a servizio dei pellegrini non si è completato e attualmente manca del tutto un presidio fisso o un qualsiasi servizio di guardiania (furti e vandalismi non sono mancati).

Le amministrazioni

Secondo Franco Porcu - sindaco dal 2005 al 2015 e autore nel 2007 di un presidio di protesta di 43 giorni nel sito che indusse l’allora Governatore Renato Soru a visitare il compendio e sbloccare 600 mila euro per lavori di completamento - sono le stesse caratteristiche del sito a pesare sul mancato sfruttamento: «È un bellissimo compendio, - osserva - ma è anche lontano dal paese e oneroso da gestire. Servirebbero altri lavori di miglioria: anche un privato attrezzato andrebbe supportato, magari dalla Regione». L’ex sindaco, il quale nel 2009 ottenne 1,6 milioni di euro di finanziamento per eseguire parte delle onerose bonifiche sul sito, non risparmia però stilettate all’attuale sindaca Debora Porrà: «Tutto è in balia di inerzia e trascuratezza, la sindaca non ci ha mai creduto, non ci ha mai speso un euro in questi 8 anni». A pesare sul mancato sfruttamento del compendio c’è anche la necessaria opera di bonifica da effettuare sul rio Orbai e sulla decina di discariche di inerti della zona. Nel febbraio 2022 l’esecutivo Porrà ottenne 2,5 milioni di euro per la bonifica del rio e di una delle discariche (da sommare agli 1,6 milioni già in cassa). «Stiamo avviando l’appalto e siamo in attesa della seconda tranche di risorse da parte della Regione», fa sapere la sindaca che ricorda «la recente riattivazione in loco dell’ippovia di San Ranieri e quella, da completare, del sentiero di Santa Giuliana». Debora Porrà ammette comunque che Orbai non è una priorità: «Servirebbe una collaborazione pubblico-privato e il coinvolgimento delle associazioni così come occorre effettuare le bonifiche: Il turismo serio si può fare solo in presenza di un ambiente sano perciò, dato che le risorse sono poche, stiamo concentrando i nostri sforzi su s’Ortu Mannu».

