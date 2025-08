Sito archeologico minacciato Potenziati i servizi antincendio 

Gli incendi che hanno aggredito boschi e macchia mediterranea tra Monte Terli e il Rio Foddeddu hanno messo in guardia l’amministrazione comunale. Il campanello d’allarme risuonato nei giorni scorsi ha suggerito all’ente di potenziare i servizi manutentivi del complesso archeologico de S’Ortali ’e su Monti, tesoro storico di Tortolì. Il Comune ha individuato uno scudo: potenziare il servizio ordinario con l’assunzione di un operaio fino al 31 dicembre. «Operazione necessaria per scongiurare il pericolo di nuovi incendi. Si procederà con il potenziamento del servizio così da intervenire con più efficacia sulla manutenzione dell’area archeologica incrementando lo sfalcio dei tratti interessati», spiegano dal Comune. Le figure attualmente a disposizione del Consorzio Sistema culturale Sardegna, titolare dell’appalto di accompagnamento, informazione, guardiania, manutenzione ordinaria e promozione turistico-culturale dell'area archeologica, non consentono di soddisfare l’esigenza. «Ma - avvertono dal Comune - è urgente garantire una manutenzione straordinaria di tutta l’area, con interventi mirati di pulizia e sfalcio della vegetazione». Quattro mesi di lavoro a tempo pieno per la persona che, insieme ai colleghi, dovrà sorvegliare il sito, che, secondo gli ultimi dati d’accesso, stuzzica sempre più l’interesse dei turisti, soprattutto stranieri.

