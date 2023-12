Siti turistici legati all’acqua: in arrivo un milione e mezzo 

Il Comune di Escalaplano , capofila in associazione con i Comuni di Ballao e Villaputzu , ha ottenuto un finanziamento dal ministero del Turismo di un milione e mezzo di euro. Si tratta dell’unico progetto finanziato in Sardegna che andrà a beneficio dei due paesi del Gerrei e di Villaputzu nel Sarrabus. I fondi verranno destinati a valorizzare ai fini turistici tre siti o edifici degli stessi Comuni associati i quali gestiranno in rete anche il sistema di promozione territoriale. I tre interventi sono accomunati da diversi temi come quelli: dell'acqua, storico culturale e artistico. Filo conduttore sarà anche il fiume Flumendosa. Un grande riconoscimento per il lavoro di studio svolto dalle amministrazioni aggiudicatrici. Già stabiliti gli interventi che verranno eseguiti.

A Escalaplano l’antico deposito idrico, risalente agli anni ‘20, verrà trasformato in un laboratorio e museo dell’acqua. Anche Ballao riqualificherà il deposito di acqua del 1902. A Villaputzu si interverrà nell’ex municipio e area museale. Un futuro roseo per il turismo. «Una nuova grande opportunità per sviluppare il settore turistico culturale e ambientale nei nostri paesi, nonché accrescere sensibilità e consapevolezza sull'importanza della risorsa acqua, grazie alla didattica laboratoriale, che sarà aperta anche alle scolaresche - ha commentato il sindaco di Escalaplano Marco Lampis - un nuovo importante tassello per lo sviluppo condiviso del territorio».

