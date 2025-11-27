VaiOnline
La denuncia.
28 novembre 2025 alle 00:23

«Siti turistici e storici, la segnaletica è da sostituire» 

«La cartellonistica è in stato di abbandono, l’ennesimo biglietto da visita negativo per la nostra città». A denunciarlo è il coordinamento cittadino di FdI riferendosi ai cartelli sbiaditi presenti a Quartu, come quello di via Vittorio Emanuele. «Quello che dovrebbe essere uno strumento di accoglienza e informazione per cittadini e visitatori è invece ridotto a un cartello scolorito, illeggibile e abbandonato. Un simbolo chiaro della mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione comunale verso il decoro urbano e l’immagine della nostra città», afferma il coordinatore cittadino Nicholas Secci. «I cartelli turistici e informativi», ribadisce Secci, «rappresentano un biglietto da visita fondamentale: non si può chiedere rispetto e valorizzazione del territorio se i primi a trascurarlo sono coloro che lo amministrano. Quartu ha il diritto di presentarsi in maniera dignitosa a chi la vive quotidianamente e a chi la visita». Da qui la richiesta-proposta della base locale di FdI «di un intervento immediato per il ripristino della cartellonistica, la sua manutenzione periodica e un piano complessivo di cura del decoro urbano, troppo spesso dimenticato».

Un restyling - dei cartelli che indicano e descrivono siti turistici e storici - che la Giunta ha annunciato di recente facendo un bilancio del primo anno di imposta di soggiorno pagata dai turisti da giugno a ottobre: oltre 260mila euro che il Comune investirà per rendere Quartu più attrattiva e accogliente, con l’ambizione di trasformarla in una destinazione per i vacanzieri non solo durante la stagione estiva.

