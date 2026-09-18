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Monastir.
19 settembre 2026 alle 00:25

Siti storici in vetrina con ArcheoMonastir 

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Al via “ArcheoMonastir - tra Domus e Castello, la storia cammina”, il progetto con cui il Comune punta a valorizzare il suo patrimonio storico e archeologico.

La Giunta ha approvato l’iniziativa che coinvolgerà le Domus de Janas, l’area sacra di Is Obias, i resti del castello di Baratuli e le aree del centro urbano. «Con ArcheoMonastir vogliamo cambiare il modo in cui guardiamo al patrimonio del nostro territorio: non solo siti da conoscere e conservare, ma luoghi da vivere, raccontare e mettere in relazione tra loro» dichiara l’assessora all’Ambiente Franca Murgia, «Monastir possiede una ricchezza importante, l’obiettivo è superare la frammentazione di questi luoghi e costruire un racconto unitario della nostra storia». Il progetto sarà presentato venerdì 25, mentre domenica 11 ottobre è in programma una simulazione della proposta di itinerario. L’idea è quella di trasformare i diversi luoghi di interesse in un percorso capace di collegare storia, territorio e comunità. «La cultura può diventare uno strumento concreto di crescita del territorio capace di generare conoscenza, partecipazione e nuove opportunità, valorizzando le nostre eccellenze e la nostra identità» prosegue Murgia. Il progetto ha un costo di 20mila euro, in parte finanziato con fondi comunali.

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