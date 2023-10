«Siti storici da tutelare» 

Il Gruppo archeologico di Uta sostiene che il patrimonio archeologico del paese, nonostante la sua grande rilevanza, è tenuto nel totale abbandono. Con una lettera, inviata alle maggiori cariche della Regione, alla Soprintendenza archeologica di Cagliari e al sindaco Giacomo Porcu, il Gruppo chiede espressamente, che in tempi brevi venga preso in considerazione un intervento per la tutela e il recupero dei vari siti archeologici. Tra questi un nuraghe situato all’interno del parco di Gutturu Mannu, alcuni villaggi nuragici e prenuragici, necropoli e altri vari siti già censiti negli anni 90. Tra questi un complesso nuragico, e possibile reggia, di “Niu de su pilloni”, la tomba dei giganti della località San Nicola e un importante tempio del primo secolo avanti Cristo.

