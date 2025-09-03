Siti sessisti, verso la maxi-inchiesta 

Roma. Potrebbero confluire in una maxi inchiesta le indagini sullo scandalo dei siti sessisti in cui venivano pubblicate foto di donne, senza il loro consenso e accompagnate da commenti volgari e da insulti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per revenge porn in relazione al gruppo Facebook “Mia Moglie”, dove gli utenti condividevano scatti privati senza l’autorizzazione delle interessate. Un procedimento in cui potrebbe convergere anche il caso dell’altra pagina sessista Phica.eu. I pm capitolini, infatti, sono in attesa di una prima informativa della polizia postale riguardo la piattaforma dove venivano pubblicati anche scatti di politiche, influencer e attrici. A coordinare le indagini sarà il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.

Mia Moglie

Nel caso di Mia Moglie la strada investigativa sembra più lineare perché si tratta di un’unica fattispecie: foto di donne scattate a loro insaputa, o comunque donne ignare della loro diffusione, a opera dei mariti o dei compagni. Diverso il caso di Phica, dove si potrebbero configurare anche altre ipotesi di reato: dalla diffamazione fino all’estorsione per richieste di denaro - segnalate da vittime - per rimuovere contenuti sensibili. Intanto la procura di Firenze ha aperto un’inchiesta parallela in cui si ipotizza la diffamazione della sindaca Sara Funaro, finita a sua insaputa, assieme ad altre esponenti politiche, su quella piattaforma. E proprio la prima cittadina ieri ha parlato del presunto gestore di Phica, la cui identità è stata rivelata dal quotidiano “Domani”. «È la prima volta che sento» il nome Vittorio Vitiello, «cosa gli direi se lo incontrassi? Gli farei una domanda, su come pensa che possano reagire le donne, se non si rende conto di aver violato la privacy e di aver fatto qualcosa di veramente grave», ha detto Funaro.

«Lavoro» e «morale»

Proprio la sua denuncia avrebbe contribuito a far identificare il 45enne di Firenze, originario di Pompei, che è stato già ascoltato da chi si occupa delle indagini. «Io penso che bisogna denunciare, per difendere tutte le donne, se non si denuncia queste cose continueranno sempre - ha sottolineato la sindaca - La domanda che mi pongo è questa: se all’interno di questi siti finisce una ragazza con delle fragilità cosa succede?».

Su Vitiello, amministratore di una piccola società che si occupa di campagne pubblicitarie e «organizzazione di eventi con l’ausilio di social», già in passato sarebbero stati effettuati accertamenti, sempre per diffusione di foto di personaggi pubblici. Nel frattempo sulla homepage del sito Phica, dove i contenuti sono stati rimossi nei giorni scorsi ma restano attivi dei pop up pornografici, è stato pubblicato un lungo post in cui l’admin respinge «ufficialmente le accuse di estorsione». Nel messaggio ricostruisce la vicenda, iniziata a dicembre del 2023 quando un utente chiese la rimozione di un contenuto, e rivendica la legalità del suo operato, distinguendo tra «lavoro» e «morale».

