Siti sessisti, Bernardini de Pace raccoglie «centinaia di denunce» 

Roma. Una pioggia di segnalazioni in poche ore da parte di donne che hanno trovato i propri scatti in rete, pubblicati su siti sessisti senza il loro consenso. A raccoglierle l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace, che nei giorni scorsi ha lanciato una class action dopo l’esplosione dello scandalo delle foto “rubate” (anche a politiche, attrici e influencer) e grevemente commentate sulla piattaforma Phica.eu. Con un pool di dodici legali la nota matrimonialista ha già «raccolto qualche centinaio» di segnalazioni di donne. È già iniziato, quindi, il lavoro per intraprendere azioni penali e civili, con richieste di risarcimento alle piattaforme interessate. «L’idea - ha spiegato Bernardini de Pace - è quella di “violentare” la giurisprudenza, così come sono state violentate queste donne che hanno subito uno stupro di gruppo. Se riuniremo mille denunce forse i giudici si preoccuperanno di questo fenomeno». Nelle prossime ore la Procura di Roma potrebbe aprire un fascicolo anche per estorsione: una delle vittime ha dichiarato a Repubblica di aver ricevuto la richiesta da parte del sito Phica di versare «mille euro al mese» per ottenere la rimozione di contenuti sensibili, ovvero sue foto. Inoltre era già emerso che ad alcuni utenti del portale, in piedi da venti anni e che contava circa 38mila iscritti, era stato chiesto il versamento di un contributo per essere eliminati dagli iscritti. Intanto l’imprenditore italiano tirato in ballo nella vicenda si difende ai microfoni del Tg5. «Non sono io il gestore del sito», spiega Roberto Maggio, che vive tra Dubai e Sofia. Racconta di essere stato associato al sito Phica.eu perché la sua Hydra, una società di consulenza con sede legale a Sofia, «gestisce i sistemi di pagamento all'estero». «La nostra attività - precisa - si concentra solo sulle transazioni, non sui contenuti». Poi dice di non essere stato contattato dalla polizia postale, «ma sono sicuro che abbiano gli strumenti per identificare chi è il vero proprietario del sito».

