Siti e musei aperti per San San Silvestro 

Lo spettacolo avrà inizio due ore prima dello scoccare del nuovo anno. Per la notte di San Silvestro e per Fred de Palma sono attese migliaia di persone, ma per reputarsi “capitale” attrattiva del territorio, Iglesias non si limiterà a offrire il concerto fino alle ore piccole del mattino.

I siti

Le proposte d’interesse prettamente culturale non mancano, a partire da quello che rappresenta il traino dell’economia turistica, ovvero le escursioni nel sito di Porto Flavia: «Rimarrà aperto fino alla tarda mattinata di domani - specifica il coordinatore dell’Ufficio turistico del Comune Marco Vacca - sarà possibile potersi recare anche alla Grotta di Santa Barbara». Dai beni ex minerari dismessi, ai musei: l’assessora alla Cultura Claudia Sanna illustra la possibilità di poter visitare, con prenotazione, una serie di siti d’interesse: «Dai musei del Costume d’arte mineraria e mineralogico, fino a quello delle Armi nel Castello Salvaterra. Per chi avesse l’intenzione di conoscere più a fondo le peculiarità della nostra cittadina, sono tante le attrattive a disposizione prima della serata. Gli stessi numerosi scorci del centro storico rappresentano un importante richiamo». Nel palazzo Municipale sarà visitabile l’opera “Iglesias in miniatura” dell’artista Claudio Paulis e in via Martini, rimarrà aperto il presepe vivente, che fa capo all’artista Paolo Essenziale ed è curato dall’associazione “Quartiere Castello”: «Inoltre per chi si trovasse in città alla vigilia di Capodanno - rivela la presidente dell’associazione Francesca Nonnis - in piazza Lamarmora alla chiusura delle attività commerciali, si svolgerà un aperitivo organizzato dall’associazione “Centro storico Iglesias”, un evento aperto a tutti e che intende salutare l’anno in corso»

Il concerto

Per il gran finale in piazza Sella (dalle 22 con il format di musica dance “80 voglia di Novanta”, proseguirà con Fred De Palma dalla mezzanotte e si concluderà con la musica del dj ThomC), il piano del traffico partirà dalle ore 16: «Fino alle 2 del mattino ci saranno dei divieti che interesseranno le zone limitrofe. - spiega l’assessore alla Viabilità e alla Polizia locale Francesco Melis - I divieti di transito riguarderanno via Garibaldi, via Gramsci, piazza Sella e le intersezioni con via Ghibellina. Oltre alla presenza del personale del Corpo di Polizia locale e di Iglesias servizi, altri addetti cureranno l’afflusso delle persone e la loro dislocazione all’interno della piazza dove ci sarà anche una protezione per preservare l’integrità del monumento di Quintino Sella».

RIPRODUZIONE RISERVATA