Siti culturali riaperti ai turisti 

L’arrivo delle festività pasquali, segnano con la riapertura dei siti d’interesse ambientale e archeologico l’inizio della stagione turistica nel Fluminese. Dopo il consueto periodo di chiusura invernale, riaprirà domani ai visitatori la Grotta di Su Mannau. «Ricominciamo ufficialmente e andremo avanti ininterrottamente sino al 2 novembre – fanno sapere dalla società Grotte Su Mannau, che gestisce il sito ipogeo – sempre con le escursioni nel ramo turistico della grotta. Speriamo che sia un anno di ripresa definitiva e si ritorni al periodo pre-pandemia. Su questo siamo fiduciosi. Raccomandiamo di consultare, per prenotazioni e maggiori informazioni, sempre il nostro sito sumannau.it».

Per la coop Start Uno, che gestisce le visite al sito archeologico di Antas, al museo etnografico Antico Mulino Licheri e l’importante servizio del Centro informazioni turistiche di via Vittorio Emanuele, a dire il vero la stagione non si è mai conclusa, non avendo mai chiuso per la pausa invernale. «Anche se con la festa di Pasqua – precisa Sabrina Spagnuolo, presidente della cooperativa – comincia il periodo di maggiore affluenza dei turisti. Quest’anno abbiamo proposto come offerta per questi 3 giorni il pacchetto del Minatore, che in poco tempo ha fatto registrare su questa proposta il tutto esaurito. È chiaro che ci lascia ben sperare per il resto della stagione turistica. Per quanto ci riguarda, tutte le informazioni per le visite si possono trovare sul sito www.startuno.it». Preparativi per la riapertura anche nella vecchia miniera di Su Zurfuru, dove i volontari dell’associazione Su Zurfuru Mine, si occupano dell’inestimabile Museo dei minatori e delle escursioni guidate. «Sia per il giorno di Pasqua sia per quello successivo – spiega Tore Corriga, presidente del sodalizio culturale – abbiamo esaurito le prenotazioni. D’ora in poi saremo disponibili nei giorni di festa e nel fine settimana. Occorre però prenotare, attraverso whatsApp al 3400001995, oppure con una mail all’indirizzo info@minierasuzurfuru.it». Tutto esaurito per Pasquetta anche per la galleria Henry di Buggerru. «Oltre ai festivi – annuncia la sindaca Laura Cappelli – la galleria da oggi sarà aperta nei fine settimana. Le prenotazioni vanno effettuate tramite il sito ww.visitbuggerru.it».

