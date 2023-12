Siti archeologici, si cambia: una fondazione per la gestione 

Con la creazione della “Fondazione Villanovafranca - archeologia & beni culturali” la gestione dei siti nel paese entra in una nuova fase. La cooperativa “Il Coccio” manterrà il controllo della reggia nuragica di Su Mulinu e del museo omonimo fino alla fine del 2023, dopodiché la gestione passerà alla neonata fondazione. «È una risorsa moderna ed efficace a disposizione di tutta la comunità», assicura il sindaco Matteo Castangia. Questa iniziativa è progettata per promuovere sinergicamente le ricchezze culturali di Villanovafranca, con l’obiettivo futuro di gestire tutti i beni culturali del paese.

La Fondazione sarà finanziata attraverso fondi regionali e non comporterà costi aggiuntivi per il Comune, a eccezione dei 30mila euro per il “fondo di dotazione iniziale” e dei 10mila euro di fondi di gestione annui, atti a sostenere i costi della direzione scientifica. I sette lavoratori attuali della cooperativa saranno assorbiti direttamente dalla fondazione. Il consiglio d’indirizzo è composto da Matteo Castangia (presidente), affiancato da Renzo Loddo, Massimo Pes, Gianfranco Porcu e Giacomo Porru (vice presidente). Il sindaco ha espresso la sua gratitudine agli amministratori del passato per la loro «lungimiranza nell’investire risorse comunali negli scavi del nuraghe, iniziati nel 1984, dimostrando un impegno duraturo che ora si riflette nella valorizzazione della cultura locale». ( g. g. s. )

