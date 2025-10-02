VaiOnline
Orroli.
03 ottobre 2025 alle 00:50

Siti archeologici gratis per i nonnini 

Ingresso gratuito ai siti archeologici per tutti i nonni in occasione della Festa dei Nonni. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Petrass, vale da oggi fino a domenica, permette ai nonni accompagnati dai nipoti di accedere gratuitamente al parco archeologico di Pranu Muttedu (Goni), al nuraghe Arrubiu (Orroli) e al santuario nuragico di Santa Vittoria (Serri).

L’iniziativa valorizza i nonni come custodi di memoria e identità, trasformando i siti in spazi di incontro tra generazioni, dove la cultura diventa esperienza condivisa. «Vogliamo riconoscere il ruolo insostituibile dei nonni e offrire loro l’opportunità di accompagnare i nipoti alla scoperta della storia della Sardegna», afferma il presidente della Fondazione, Alessandro Boi.

L’ingresso omaggio riguarda i biglietti dei nonni ed è valido in tutti i siti gestiti dalla Fondazione. (s. g.)

