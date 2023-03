Sit-in sulla strada per sbloccare i lavori  

Bloccare la strada statale che collega Olbia a Santa Teresa per sbloccare la progettazione dei primi due lotti di una delle grandi incompiute della Gallura. Il 18 marzo, alle 11, le sigle sindacali e le associazioni di categoria, riunite nel Tavolo Associazioni Gallura, coordinato dalla segretaria Cgil Gallura Luisa Di Lorenzo, scendono in strada occupando la rotatoria sulla Olbia - Arzachena (nello svincolo in località Picuccia) per rivendicare la realizzazione di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio, dire basta agli effetti annuncio da parte delle istituzioni e chiedere la riapertura del tavolo tecnico permanente, istituito a giugno 2020, e mai convocato, tra Anas, sindaci, sindacati e assessorato regionale ai Trasporti.

Sotto i riflettori

«Vogliamo accendere i riflettori su una delle più grandi vergogne di cui il nostro territorio porta il peso da oltre un ventennio: marciamo insieme ai sindaci per dire basta alle prese in giro e reclamare l’operatività del tavolo tecnico con l’obiettivo di dare una spallata a questo immobilismo non più tollerabile», dice il segretario di Uil Gallura, Mirko Idili. E aggiunge: «La mobilitazione per conoscere le sorti della strada Olbia - Santa Teresa Gallura, di cui non si hanno più notizie dal commissariamento dell’opera a novembre 2021, è una battaglia per rendere effettivi e fruibili i diritti di tutta la comunità». Sul punto il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda dice: «Faremo sentire di nuovo la nostra voce per rivendicare il percorso portato avanti per realizzare un’opera per il cui appalto e affidamento lavori abbiamo ricevuto rassicurazioni da Anas e Regione ma di cui, dal commissariamento, nulla è stato fatto».

I tempi

Ferma dal 2001, quando il Governo l’ha inserita tra le dieci opere strategiche da finanziare con l’accordo tra Anas e Regione del 2021, è rimasta la strada provinciale 125, pericolosa e insufficiente a sopportare il traffico estivo. Il Tag chiede che vengano realizzati i primi due (dei cinque) lotti: un tratto a quattro corsie, che parte dalla nuova circonvallazione nord di Olbia, progettata dal Cipnes, con due gallerie sotto Monte Plebi e circa sei chilometri di viadotti fino alla località San Giovanni, su cui si innesterà il tracciato a scorrimento veloce per Palau e Santa Teresa. A preoccupare il Tag non sono le risorse economiche, sulla cui disponibilità c’è la rassicurazione dell’assessorato al Bilancio, quanto i tempi di realizzazione.