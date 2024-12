Sit-in sotto il Consiglio: «Restituite dignità al lavoro» 

«Nei reparti ospedalieri e negli uffici amministrativi della sanità sarda, la tensione si tocca con mano: medici e infermieri sommersi da turni impossibili, pazienti in attesa che non vedono risposte, lavoratori precari appesi a un filo». A ribadirlo sono Cgil e Uil che ieri hanno manifestato sotto il Consiglio regionale a Cagliari per denunciare «una situazione drammatica e desolante». Alla base della crisi, secondo i sindacati, anni di politiche caratterizzate da tagli indiscriminati, riforme mal calibrate e una costante riduzione di personale, che hanno compromesso la capacità del sistema sanitario di rispondere alle esigenze di cittadine e cittadini.«Ridiamo dignità al lavoro» è il messaggio che i due sindacati vogliono far arrivare alla Giunta Todde, accusata di non aver ancora messo in atto un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni per il personale sanitario e amministrativo della Asl. Ospedali e pronto soccorso sovraccarichi, liste d’attesa interminabili, servizi amministrativi al limite del collasso: il quadro che emerge dai territori non lascia spazio a dubbi. La carenza di personale non riguarda solo i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari, ma anche il comparto amministrativo.«La mancanza di figure amministrative adeguate costringe il personale sanitario a sobbarcarsi incombenze burocratiche che nulla hanno a che fare con la loro preparazione professionale», attacca Guido Sarritzu Uil Fpl Sardegna, «questo rallenta i processi e sottrae risorse all’assistenza ai pazienti».Cgil e Uil ribadiscono l’urgenza di un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni per contrastare il precariato che, da anni, mina il sistema sanitario regionale: «Decine di lavoratori, in scadenza di contratto, rischiano di perdere il posto e di non poter accedere a procedure di stabilizzazione, nonostante le loro competenze siano di inestimabile valore».Ma i due sindacati puntano il dito contro le politiche di austerità che hanno impoverito il sistema sanitario e aumentato le disuguaglianze territoriali. «La Giunta Todde ha davvero la volontà di affrontare questa emergenza?», si chiedono. «La stabilizzazione del personale, sanitario e amministrativo è una priorità non più rimandabile per garantire dignità ai lavoratori e qualità ai cittadini», conclude Sarritzu.

