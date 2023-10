Sit-in per la sanità pubblica, aderiscono trenta associazioni 

Sit-in in difesa della sanità pubblica questa mattina a partire dalle ore 10.30 davanti all'ospedale San Francesco di Nuoro. La manifestazione è promossa dal Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica e organizzata dal Comitato territoriale nuorese composto dai gruppi Progetto per Nuoro, La voce dei nuoresi, Svs viaggi per la salute e Vogliamo i medici di base a Oliena.

Sono già oltre trenta le associazioni provenienti da tutta l'Isola, e in particolare dal Nuorese, pronte a unirsi per rivendicare i diritti fondamentali di ognuno quali accessibilità, qualità ed equità, ormai diventate un lusso. Parteciperanno anche tantissimi cittadini.

Giovanna Pittalis

