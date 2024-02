Circa cento persone hanno partecipato ieri, in piazza Vittime della Moby Prince, al sit-in per il popolo ucraino organizzato dal consolato onorario Ucraina di Cagliari e al quale hanno aderito una serie di associazioni, tra cui “Ucraina Sardegna uniti per la pace”, “Radicali italiani”, “Liberi oltre le illusioni”, “Gioventù federalista europea” e l'associazione “Oci”, organizzazione cittadini immigrati. «La resistenza del popolo ucraino dura da due anni, ora occorre mettere fine a questa assurda guerra», hanno detto.

