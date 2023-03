«Sit-in per difendere la fonderia» 

Un sit-in pacifico per difendere con forza il futuro della fonderia di San Gavino, che fa capo alla Portovesme Srl. Così oggi dalle 9.30 nel piazzale antistante lo stabilimento si terrà una manifestazione organizzata dai tre componenti della Rsu della fonderia Enrico Porceddu (Cisl), Cristiano Lixi (Cgil) e Carlo Ambus (Uil): «È fondamentale per noi – spiegano i tre sindacalisti – l’incontro al Ministero tra i Ministri competenti, l’azienda e le segreterie sindacali territoriali e nazionali, al fine di risolvere la vertenza energia. Nutriamo fiducia e ci aspettiamo strumenti concreti che possano dare ossigeno ai quasi 1500 lavoratori della Portovesme Srl. Al sit-in, oltre a quella dei lavoratori, chiediamo la partecipazione del maggior numero di persone per avere quel supporto che garantisca voce e visibilità alla nostra situazione attuale, sempre più drammatica in quanto l’azienda ha comunicato di voler procedere con l’iter di apertura della cassa integrazione straordinaria anche per il sito di San Gavino a causa della totale fermata degli impianti, garantendo come sostegno economico il solo ammortizzatore sociale». (g. pit.)

