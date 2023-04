Sit-in e striscioni sulla 130: «Basta morti» 

Si sono dati appuntamento ieri alle 10 e sono arrivati puntuali, armati di megafoni, per raccontare ai conducenti dei veicoli di passaggio che la possibilità di rendere più sicuro quel trafficatissimo tratto di strada che va da Elmas a Decimomannu c'è, solo che la Regione ancora non comincia i lavori. E in tanti, camionisti, ciclisti e automobilisti, hanno espresso solidarietà ai decimesi e non solo, che cercavano di far sentire la loro voce, nonostante la rimozione forzata degli striscioni, che secondo Anas violavano l'articolo 23 del Codice della strada, anche se il Comitato assicura di avere avuto il permesso della Questura. Del resto, come afferma Ottavio Schirru, referente del Comitato, «la Regione non ci riceve, nemmeno ci risponde e noi siamo stanchi di contare incidenti e morti».

Striscioni, una rotatoria occupata e appelli dagli altoparlanti: la protesta degli utenti della Strada statale 130 non si ferma. Il Comitato per la sicurezza solleva l'asticella, come promesso dai manifesti di protesta nei Comuni interessati, è passato al sit-in nell'incrocio più pericoloso: quello tra Decimomannu e San Sperate. E se i lavori non partono la prossima mossa sarà un corteo di auto: «L’autobanda».

Striscioni, una rotatoria occupata e appelli dagli altoparlanti: la protesta degli utenti della Strada statale 130 non si ferma. Il Comitato per la sicurezza solleva l'asticella, come promesso dai manifesti di protesta nei Comuni interessati, è passato al sit-in nell'incrocio più pericoloso: quello tra Decimomannu e San Sperate. E se i lavori non partono la prossima mossa sarà un corteo di auto: «L’autobanda».

Si sono dati appuntamento ieri alle 10 e sono arrivati puntuali, armati di megafoni, per raccontare ai conducenti dei veicoli di passaggio che la possibilità di rendere più sicuro quel trafficatissimo tratto di strada che va da Elmas a Decimomannu c'è, solo che la Regione ancora non comincia i lavori. E in tanti, camionisti, ciclisti e automobilisti, hanno espresso solidarietà ai decimesi e non solo, che cercavano di far sentire la loro voce, nonostante la rimozione forzata degli striscioni, che secondo Anas violavano l'articolo 23 del Codice della strada, anche se il Comitato assicura di avere avuto il permesso della Questura. Del resto, come afferma Ottavio Schirru, referente del Comitato, «la Regione non ci riceve, nemmeno ci risponde e noi siamo stanchi di contare incidenti e morti».

Tragedie in prima persona

Ci sono molti residenti a sostenere il Comitato, persone che vivono al di là della statale e ogni giorno devono attraversare l'incrocio “maledetto”: «Due anni fa – ricorda Margherita Romellini – un amico di mio figlio e tre amici, tutti ventenni, sono stati travolti da un'altra auto mentre attraversava l'incrocio: un ragazzo è morto e un altro ha riportato danni permanenti».

Un altro episodio drammatico è raccontato da Giada Paludo: «Pioveva, con la macchina ho superato lo stop, mi sono immessa nell'incrocio, e una moto mi è venuta addosso; è stato terribile, il motociclista ha perso un piede, ho ancora stampata negli occhi quell'immagine». Interviene la madre della donna: «Quasi ogni giorno il pulmino che porta i miei nipoti a scuola arriva in ritardo perché un incidente ha bloccato la strada».

«Cinque costole rotte e un trauma cranico», dice Gianna Orrù: «Ho attraversato l'incrocio e quando ho ripreso conoscenza mi sono ritrovata incastrata nei cartelli stradali con l'auto».

La preoccupazione è soprattutto per tutti i residenti che non hanno l'auto e devono raggiungere il centro abitato oltre la strada, qualcuno ricorda che ci sono molti ragazzi extracomunitari impiegati nelle aziende agricole che possiedono solo la bici e non hanno un attraversamento sicuro. Il problema riguarda anche Assemini ed Elmas, dove una settimana fa è morta una donna di 83 anni, ma anche Villaspeciosa, Decimoputzu, Uta e tutti i Comuni che si affacciano sulla 130 sono interessati alla messa in sicurezza.

Cantieri e milioni

Dopo oltre trent’anni di attesa, un anno e mezzo fa Anas stava per aprire il primo cantiere ma la Regione ha chiesto e ottenuto dal Governo il commissariamento dei lavori, con l'obiettivo dichiarato di accelerare i tempi. Di fatto però da allora è tutto fermo: Quirico Sanna, capo di gabinetto del presidente della Regione con delega alle gestioni commissariali, auspica di cominciare a luglio i lavori e ha spiegato che al momento si stanno cercando altre risorse perché quelle disponibili nel 2021 non sono più sufficienti.

Ma il Comitato per la sicurezza sulla 130 non ci sta: «Anas – afferma il referente – aveva 90 milioni di euro per aprire il primo cantiere che fine hanno fatto? Sono più che sufficienti per cominciare i lavori, intanto che si cercano altre risorse. Non abbiamo tempo da perdere: ogni giorno che passa è buono per contare un'altra croce. Luglio? Ci credo quando lo vedo. Intanto siamo già pronti con un'altra protesta, se non avremo risposte dalla Regione: l'autobanda , 30 o 40 macchine in corteo lungo la 130, destinazione via Roma a Cagliari, al Consiglio regionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata