Sit-in di pescatori, non passa il bilancio 

Il bilancio del Parco non passerà fino a quando i pescatori della piccola marineria algherese non potranno tornare a operare nella baia di Porto Conte. È questo il senso della risoluzione approvata ieri pomeriggio all’unanimità dai 13 consiglieri presenti all’assemblea di Casa Gioiosa. C’era da licenziare il documento contabile di previsione 2023-2026 ma, ancora una volta, è mancato il numero legale. L’opposizione ha garantito la validità della seduta giusto il tempo di recapitare ai vertici del Parco la richiesta di «aprire immediatamente la possibilità di pesca artigianale in Area marina protetta di Capo Caccia - Isola Piana». Fuori da Casa Gioiosa decine di pescatori avevano organizzato un pacifico sit-in.

Ma non è tutto. Il capogruppo dell’Udc Christian Mulas, ha annunciato le proprie dimissioni da presidente della Commissione Ambiente.«Vedere questi pescatori che da oltre 8 mesi non possono pescare all'interno dell'Area marina protetta, fa capire che bisogna interrogarsi tutti sul significato profondo del nostro ruolo. C’è molta amarezza nel constatare lo stato di inerzia in cui ci si trova, e da presidente della commissione Ambiente non posso che trarre le dovute conclusioni annunciando le mie dimissioni da questo ruolo. Credo che bisogna essere coerenti e riconoscere il fallimento della politica». (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA