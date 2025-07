Sit-in dei precari del Tribunale: «Subito le stabilizzazioni» 

Trascrivono atti processuali, ricoprono ruoli fondamentali per tribunale e corte d’Appello, ma per loro nessuna stabilità occupazionale. Sono circa 130 i lavoratori precari nel foro di Cagliari che ieri si sono dati appuntamento in piazza Repubblica insieme ai sindacati Fp Cgil, Uil Pa e Usb Pi per chiedere la stabilizzazione. Non sanno ancora, infatti, se potranno proseguire la loro attività. «Con grave danno anche per lo stesso funzionamento degli uffici», dicono i sindacati.

«L’assemblea è stata un successo da diversi punti di vista», afferma Nicola Cabras, segretario Fp Cgil Cagliari. «La partecipazione è stata massiccia, sia dei funzionari addetti all’ufficio per il processo, degli operatori data entry, dei tecnici di amministrazione e tecnici contabili interessati direttamente alla stabilizzazione, sia del restante personale già a tempo indeterminato che sostiene la lotta di queste figure professionali precarie e rilancia la necessità di un piano straordinario di assunzioni per colmare le gravissime carenze d’organico. La vera riforma della giustizia può partire solamente da un serio e solido investimento sui lavoratori che ne fanno parte. La solidarietà ricevuta di tutte le colleghe e di tutti i colleghi oltre che la massiccia partecipazione è il vero risultato dell’iniziativa. Come è da registrare la solidarietà dell’Anm intervenuta al presidio», aggiunge.

Presenti al sit in infatti anche diversi magistrati, oltre a Vincenzo Amato e Andrea Vacca, Giovanni Massidda, Stefania Selis, Bruno Malagoli, Gaetano Savona. «Esprimiamo il nostro appoggio ai precari della giustizia che manifestano davanti a diversi tribunali per chiedere garanzie per il loro futuro», dice Andrea Vacca a nome dell’Anm. E aggiunge: «Le garanzie che chiedono non riguardano solo le proprie prospettive lavorative, ma quelle dell’intero sistema giustizia che ha bisogno del prezioso contributo degli addetti all’Ufficio per il processo. La loro stabilizzazione è prerequisito necessario per una giustizia più veloce ed efficiente. Si tratterebbe oltre tutto di un investimento produttivo perché la riduzione dei tempi processuali avrebbe un impatto positivo su tutto il Paese. Di questo abbiamo bisogno».

